Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma, teknikle bağlantılı çabukluk çalışması ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Dayanıklılık ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Trondsen, Serkan Asan ve Djaniny katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Sivasspor müsabakası hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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