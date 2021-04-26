Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
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Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 14 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

183 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

Deplasmanda daha fazla puan topladı

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan toplarken, iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde edebildi.

Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada hanesine, iç sahadan daha fazla puan yazdırmayı başardı.

Dış sahadaki maçlar

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile 0-0, 4. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 6. haftada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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