Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Novak, Alpaslan Öztürk'ü geçerek şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Beto, topu kornere çeldi.
5. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda Beto topu kornere çeldi.
16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1
34. dakikada Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Beto gole geçit vermedi.
41. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Castro'ya müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler, topu düzelterek şutunu attı ancak meşin yuvarlak az farkla kalenin yanında auta çıktı.
51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, Poko'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.
52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
54. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Costa'nın müdahalesiyle yerde kalan Jerome'un pozisyonu sonrası hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izlenmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.
57. dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere yolladı. 1-2
72. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Castro, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.
84. dakikada Ekuban'ın pasında defans arkasına sarkan Abdulkadir Ömür topa dokunarak kaleye gönderdi.. Pozisyonun devamında Berkan Emir topu çıkarmaya çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, Kamil Çetin xx
Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu x (Mossoro dk. 77 x), Napoleoni x (Poko dk. 37 x), Halil Akbunar x (Wilzeck dk. 63 x), Serdar Gürler xx, Jerome xx (Deniz Kadah dk. 77 x)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Borges, Gassama, Wallace Reis, Tripic, Atınç Nukan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Costa x, Campi xx, Novak xx, Guilherme x, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xxx (Serkan Asan dk. 85 ?), Ekuban xxx (Hüseyin Türkmen dk. 90+1 ?) Nwakaeme xx (Ndiaye dk. 68 x), Sörloth xxx (Doğan Erdoğan dk. 90+1 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Nwakaeme (dk. 16), Ekuban (dk. 52 pen.), Abdülkadir Ömür (dk. 84) (Trabzonspor) Alpaslan Öztürk (dk. 57 pen.) (Göztepe)
Kırmızı kart: Guilherme (dk. 41) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Costa (Trabzonspor) Jerome, Berkan Emir (Göztepe)
(İHA)
Kaynak: İHA