Trabzonspor deplasmanda da liderliğini sürdürmek istiyor

20.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:45

Süper Lig'de deplasmanda bir maç eksiği bulunmasına rağmen en iyi dış saha performansına sahip olan Trabzonspor, İstanbul'da oynayacağı Beşiktaş müsabakasında da bu istatistiklerini korumak için mücadele edecek.

Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen 44 puanla lider olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada en son yenilgisini 5. haftada Sivasspor karşısında alırken, söz konusu haftadan sonra bordo-mavililer deplasmanda yenilmedi.

DEPLASMANDA DA LİDER

Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatyaspor maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavilileri deplasmanda 12 maç oynayan 18 puanlı Göztepe takip ediyor. Karadeniz ekibi dış sahada 16 golle en çok gol atan 20 gollü Sivasspor ve 18 gollü Gençlerbirliği'nin ardından üçüncü sırada yer alırken, yediği 8 golle de dış sahada en az gol yiyen takım konumunda.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA