Trabzonspor Deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lige geri dönen İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada yenişemedi! Gol düellosu şeklinde geçen maçta iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Maçın ilk tehlikeli atağı 17. dakikada Ankaragücü'nden geldi: Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Thibault Moulin kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü. Dönen topu takip eden Mostapha El Kabir ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu çekti ancak bu top yandan dışarı çıktı.

PERDEYİ NOVAK AÇTI

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Trabzonspor'un atağında Hugo Rodallega, Bakary Kone'nin faulüyle yerde kaldı. Kone sarı kartla cezalandırılırken serbest vuruşta topun başına Jose Sosa geçti. Arjantinlinin ortasında topa hareketlenen Yusuf Yazıcı topu arka direğe havalandırdı ve o noktada topla buluşan Filip Novak, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

Trabzonspor, 30. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu topu araya giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Ev sahibi 43. dakikada eşitliği sağladı: Sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç topu düzeltti ve pasını ceza sahası içindeki Ricardo Faty ile buluşturdu. Faty penaltı noktasının hemen yanından bekletmeden kaleye vuruşunu yaptı ve skoru eşitleyen golü attı.

TARAFTLAR SOYUNMA ODASINA BERABERLİKLE GİTTİ

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

Ankaragücü'nde İsmail Kartal ilk oyuncu değişikliğini ikinci yarının başında yaptı. Arif Morkaya oyundan çıkarken yerine Kenan Özer dahil oldu.

Ev sahibi 50. dakikada gole yaklaştı: Sol kanattan yapılan ortaya hareketlenen Youness Mokhtar gelişine vuruşunu yaptı ancak bu topu Onur Kıvrak uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu kontrol eden Mostapha El Kabir vuruşunu yapıtı ancak bu top savunma oyuncusundan geri döndü.

TRABZON YENİDEN ÖNE GEÇTİ!

Karşılaşmada 80. dakika oynanırken Trabzonspor aradığı golü buldu: Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın kısa pasıyla topla buluşan Olcay Şahan bekletmeden ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen yanından Hugo Rodallega gelişine şutunu çekti ve şık bir şekilde topu ağlarla buluşturdu. Geçen hafta Sivasspor ağlarını da sarsan yıldız futbolcu, bu haftayı da boş geçmedi.

ANKARAGÜCÜ YİNE YAKALADI!

90+1'inci dakikada Ankaragücü, bordo-mavilileri yıkan golü buldu: Ev sahibi ekip, Youness Mokhtar'ın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.