Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor

21.09.2019 14:24

Süper Lig'de 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor.



UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de moral bulmak istiyor. Sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle eksik kadro ile Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer rakibi karşısında galibiyet arayacak.



Seriyi 17 maçı çıkarmak istiyor



2018-19 sezonuyla birlikte ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla bu seriyi 17 karşılaşmaya çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer 16 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik elde etti.



225 gündür deplasmanda yenilmiyor



Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lık skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Karadeniz ekibi, ligde 9 deplasman maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor bu sezon ise İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından ise 1-1'lık sonuçlarla ayrıldı.



Bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini arayacak



Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a karşında yeni sezonda deplasmandaki ilk galibiyetini arayacak. Bordo-mavililer bu sezon İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lık sonuçlarla ayrılırken, üçüncü deplasmanında galibiyet hedefliyor.



Trabzonspor'un Süper Lig'de son 9 deplasmanda aldığı sonuçlar ise şöyle:



2018-2019



Göztepe - Trabzonspor: 1-3



Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2



BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1



Bursaspor - Trabzonspor: 0-1



Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1



Konyaspor - Trabzonspor: 2-2



Ç.Rizespor - Trabzonspor: 2-3



2019-2020



Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1



Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1 - TRABZON

Kaynak: İHA