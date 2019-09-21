Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor

Süper Lig'de 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor.

21.09.2019 14:24
Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor

Süper Lig'de 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor.


UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de moral bulmak istiyor. Sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle eksik kadro ile Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer rakibi karşısında galibiyet arayacak.


Seriyi 17 maçı çıkarmak istiyor


2018-19 sezonuyla birlikte ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla bu seriyi 17 karşılaşmaya çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer 16 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik elde etti.


225 gündür deplasmanda yenilmiyor


Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lık skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Karadeniz ekibi, ligde 9 deplasman maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor bu sezon ise İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından ise 1-1'lık sonuçlarla ayrıldı.


Bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini arayacak


Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a karşında yeni sezonda deplasmandaki ilk galibiyetini arayacak. Bordo-mavililer bu sezon İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lık sonuçlarla ayrılırken, üçüncü deplasmanında galibiyet hedefliyor.


Trabzonspor'un Süper Lig'de son 9 deplasmanda aldığı sonuçlar ise şöyle:


2018-2019


Göztepe - Trabzonspor: 1-3


Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2


BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1


Bursaspor - Trabzonspor: 0-1


Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1


Konyaspor - Trabzonspor: 2-2


Ç.Rizespor - Trabzonspor: 2-3


2019-2020


Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1


Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1 - TRABZON

Kaynak: İHA
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