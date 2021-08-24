Trabzonspor, Denswil'in maliyetini açıkladı

Trabzonspor'un İtalya Serie A ekibi Bologna'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Stefano Denswil'in maliyeti belli oldu.

Trabzonspor'un İtalya Serie A ekibi Bologna'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Stefano Denswil'in maliyeti belli oldu. Hollandalı savunmacı bordo-mavili ekipten, 1 milyon 175 bin Euro alacak. Denswil'in menajerlik ücreti olarak ise futbolcunun yıllık garanti ücretinin yüzde 10'u ödenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı