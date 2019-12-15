Trabzonspor, Denizlispor'u konuk edecek

15.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:44

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile hafta içinde oynadığı karşılaşmanın ardından Avrupa serüveni bu sezon sona eren bordo-mavililer, lige odaklandı.

Ligin 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek.

Sakatlık sorunu azaldı

Bu sezon sakatlıklar konusunda büyük sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde, Denizlispor maçı öncesi eksik futbolcu sayısında azalma yaşandı.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde, sağ bekte Serkan Asan'ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira'nın, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmet'in yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'ın, orta sahada ise Abdulkadir Parmak'ın yerine kart cezasını tamamlayan kaptan Sosa'nın görev alması bekleniyor.

4 oyuncu kart sınırında

Trabzonspor'da üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu Yukatel Denizlispor mücadelesinde kart görmesi durumunda gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımın yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf Sarı, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA