Trabzonspor-Denizlispor maçından notlar
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Trabzonspor-Denizlispor maçından notlar

04.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:20
Trabzonspor-Denizlispor maçından notlar

Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Avcı, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Serkan Asan'ın yerine savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'ye, orta sahada da Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a görev verdi. Avcı, yedeğe çektiği Flavio'nun yerine ise Bakasetas'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.

Bakasetas ilk kez 11'de

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas, Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de maça başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta sonradan oyuna dahil ettiği Bakasetas'a ilk kez 11'de şans verdi.

Yunus Mallı kadroda

Trabzonspor'un bir diğer yeni transferi milli futbolcu Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer aldı.

Yunus Mallı, yedek kulübesinde görev bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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