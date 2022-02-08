Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Selçuk Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Altaş Denizlispor maçı öncesi son çalışma yapıldı.

Bayer Leverkusen'den kadroya katılan Emrehan Gedikli de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Denizli'ye gidecek.

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Ali Yılmaz, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title