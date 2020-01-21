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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:56
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ile Fıratcan Üzüm antrenmanda yer almadı.


Bilal, ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Çift kale maçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra bireysel çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Denizli'ye gidecek.

Kaynak: AA
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