Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
15.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:58
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı gerçekleştirdi.
Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI