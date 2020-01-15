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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:58
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat son 16 turunda yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA
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