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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı
09.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:39

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kalan haftalar için takımını motive etmeye çalıştı.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde kalan Trabzonspor, 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışma iki grup halinde gerçekleşti. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Moraller bozuk

Şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşayarak avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da, sabah yapılan antrenmanda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in oyuncularını gelecek haftalara motive etmek için büyük bir çaba harcadığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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