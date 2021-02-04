Trabzonspor - Denizlispor 1-0 bitti! Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve golleri izle! Bakasetas gol izle!

Süper Lig'in 23. hafta maçlarında Trabzonspor - Denizlispor bu akşam karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 23. haftanın kapanış maçında Denizlispor'u ağırladı. İşte, Trabzonspor Denizlispor maçı kaç kaç bitti? sorusunun detayları! Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve golleri izle!

Süper Lig 23. haftası, Trabzonspor - Denizlispor maçıyla son buldu. Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, konuk ettiği Denizlispor'u da bu akşam evine eli boş yolladı. Trabzonspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Bakasetas, Trabzonspor formasıyla attığı ilk golünü kaydetti. Yunan yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısını 8'e çıkardı. İşte Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve golleri izle!

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TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ!

90' + 6' | Maç bitti.

90' + 3' | Sagal'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Rodallega kafa vurdu. Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

90' | Maçın sonunda en az 5 dakika uzatma oynandı.

86' | Flavio'nun sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada top kaleci Cenk'te geldi.

84' | Oyunda bu dakikalarda tempo oldukça düştü. İki takım da orta sahada karşılıklı top kayıpları yapıyor.

81' | Sol kanattan ceza sahasına doğru serbest vuruşkullanıldı, Vitor Hugo'nun vuruşu savunmadan geri döndü. Dönen top, Flavio tarafından kaleye göndermek istendi. Savunma geçit vermedi.

75' | Denizlispor sol kanattan hücuma çıkmaya yeltendi. Hasan, Ahmed Yasin'e iyi bir pas veremediği için top taca çıktı.

73' | Denizlispor daha fazla risk aldı ve beraberlik golü için Trabzonspor'un kalesine yüklenmeye çalıştı.

70' | Marlon, Ekubanla verkaç yaptı ve ceza sahasına sokulmaya çalıştı. Son pasta araya savunma girdi ve seken top Ekuban'ın önünde kaldı, Ekuban'ın vuruşu çerçeveyi bulamadı.

69' | Sol kanattan köşe vuruşu kullanıldı,Vitor Hugo'nun kafa vuruşu çerçeveyi bulamadı.

68' | Baker'ın pasıyla, Nwakaemesol kanatta hareketlendi ve 2 rakibinden sıyrıldı, ortasını yaptı. Savunma sonucu top kornere gönderildi.

65' | Berat'ın tedavisinin ardından bir süre durdurulan oyun yeniden başladı.

64' | Diskerud, Berat Özdemir'e yaptığı sert faul sonrasında sarı kart gördü.

62' | Bakasetas, Trabzonspor formasıyla attığı ilk golünü kaydetti. Yunan yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısını 8'e çıkardı.

61' GOL! Trabzonspor rakip ceza sahasında paslaştı. Ekuban'ın pasıyla penaltı noktası etrafında topu yakalayan Bakasetas, çok sert bir vuruş yaptı ve topu ağa gönderdi.

59' | Bakasetas ceza sahası dışından topu ağlara göndermeyi denedi. Top savunmadan geri döndü.

56' | Sagal sağ çaprazdan imkanları zorladı. Yerden seken topu Uğurcan kontrol etti.

52' | Ekuban'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruş ile top kaleci Cenk'e kaldı.

49' | Sağ kanattan köşe vuruşu kullanıldı ve Rodallega topu uzaklaştırdı.

48' | Djaniny'nin pas vermesiyle, Ekuban sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu ve yaptığı vuruşla Sakıb kademeye girerek topun kaleye gitmesine engelledi.

46' | Bakasetas, sol kanattan ceza sahasına sokuldu ve yerden ceza sahasına çevirdiği top savunmayle uzaklaştırıldı.

45' | İkinci yarı başladı.

45' + 3' | Sakatlık yaşayan Recep Niyaz oyuna devam edemedi, onun yerine Mix Diskerud oyuna girdi.

45' + 2' | Denizlispor'da oynayan Recep Niyaz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyun alanına girerek müdahale etti.

44' | Maçın hakemi Kaan Numanoğlu, Ekuban'ın yerde kaldığı anları VAR'da izledikten sonra OUT (aut) kararını değiştirmedi.

42' | Ekuban'ın sakatlığının ardından tedavisi sağlık görevlileri tarafından saha içinde gerçekleşti. Nijeryalı futbolcunun oyuna devam edebileceği karar verildi.

40' | Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Nwakaeme'nin şutu, Cenk tarafından çıkarıldı. Pozisyon devamınıda, soldan gerçekleştrilen ortaya ceza sahası içinde Ekuban vurdu fakat top auta gitti. Trabzonsporlu futbolcular, bu pozisyonda Mustafa Yumlu'nun Ekuban'a müdahalesinden ötürü penaltıyı bekledi.

32' | Bakasetas serbest vuruş kullandı ve top savunmadan sekti, Djaniny'nin önüne kaldı. İçeriye çevirilen topa Vitor Hugo vurdu fakat top üstten auta gitti.

31' | Djaniny bir daha sağ kanatta hareketlendi ve ortasını yaptı. Ekuban bu defa da yakın direkte kafayı vurdu. Ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.27' Trabzonspor bu dakikalarda rakip kalede baskısını arttırmaya başladı.

24' | Sagal, sağ çaprazdan yakın köşe sert vuruşunda bulundu fakat Uğurcan gole izin vermedi.

23' | Sagal attığı pasla sağ kanattan sıfıra inen Mesanovic'in ortasında, top arka direğe açıldı fakay kimse dokunamadı.

21' | Trabzonspor atak yaptığında Ekuban'ı faulle durduran Recep Niyaz sarı kart gördü.

21' | Sagal'ın pasından sonra sol kanattan hareketlenen Sakıb'ın ortasında Edgar topu uzaklaştırdı.

17' | Baker, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı ve arka direğe seken topa Nwakaeme müdahale etti. Fakat top çerçeveyi bulamadı.

14' | Sağ kanattan pas kullanıldı fakat köşe vuruşunda Trabzonspor istediğini gerçekleştiremedi.

14' | Anthony Nwakaeme'nin sol kanat ortasında savunmadan seken top, Bakasetas ile buluştu ve topu göğsüyle kontrol etti, sol çaprazdan dar açıdan dönerek vuruşunu yaptı. Cenk topu kornerde çeldi.

11' | Oyun yeniden başladı.

9' | Recep Niyaz ile Ekuban çarpıştı ve Ekuban, yüzüne bir darbe aldı, sonra da yerde kaldı. Ekuban'ın tedavisi için oyun durduruldu.

8' | Sagal sağ kanattan bir kez daha köşe vuruşunu kullandı. Baker topu uzaklaştırdı.

5' | Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Djaniny dönerek vuruşunu yaptı. Top Mustafa Yumlu'dan döndü. Seken top yeniden kendisinin önünde kaldı. Ama Djaniny'nin ikinci vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. Aut.

5'Sagal'ın sakatlığı yüzünden bir süre durdurulan oyun yeniden başladı.

1' | Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.