Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar
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Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

07.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:57
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de zorunlu olarak 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de zorunlu olarak 2 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili takımda göreve geldikten sonra art arda 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarına aynı kadroyu çıkaran Abdullah Avcı, bu kez zorunlu değişiklik yapmak durumunda kaldı.

Teknik direktör Avcı, kırmızı kart cezalısı Pereira'nın yerine sağ bekte Serkan Asan'a, hücumda ise sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin yokluğunda da Bilal Başacıkoğlu'na görev verdi.

Bilal ilk kez ilk 11'de

Trabzonspor'da sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Demir Grup Sivasspor maçıyla ile ilk kez bir lig maçında sahaya 11'de çıktı.

2019-20 sezonunun devre arasında bordo-mavili takıma transfer olan ve söz konusu sezonda ligde 7 maç sonradan oyuna dahil olan bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise 4 lig maçında 43 dakika süre almıştı.

Plaza, 21 kişilik kadroda

Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen, şu ana kadar sadece 1 maçta 4 dakika süre alabilen Stiven Plaza, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

Son olarak ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna alınan genç futbolcuyu, teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny ile Nwakaeme'nin yokluğunda Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil etti.

Bu arada bordo-mavililerin alt yapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de Sivasspor maçıyla ilk kez A takım kadrosunda kendine yer buldu.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Djaniny ile Nwakaeme'nin yanı sıra cezalı Pereira ile Campi, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı ve Arda Akbulut kadroda yer almadı.

Eksikler nedeniyle 18 futbolcuyla Trabzon deplasmanına gelen Sivasspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yokluğunda yardımcı antrenör Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı.

Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Raşit Karasu'nun vefatı nedeniyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga SAĞLAM

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