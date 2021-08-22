Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor ile saat 19.15'te Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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