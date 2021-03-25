Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanıp, Sivasspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda Berat Özdemir ve Anders Trondsen'in takımdan ayrı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Hüseyin Türkmen'in ise salonda çalıştığı öğrenildi.

Uzun süreli sakatlığı süren Abdülkadir Ömür'ün de salon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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