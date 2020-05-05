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Trabzonspor dayanıklılık testinden geçti

Trabzonspor dayanıklılık testinden geçti
05.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:40

- Trabzonspor dayanıklılık testinden geçti Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dayanıklılık testlerinden geçti.

- Trabzonspor dayanıklılık testinden geçti

TRABZON - Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dayanıklılık testlerinden geçti.

Mehmet Ali yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar saat 12.00'de başladı. Dörder futbolcudan oluşan altı grup halinde yapılan antrenmanlarda esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri uygulandı.

Sörlohth yarın takıma katılacak

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina sürecindeki Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadı. 22 Nisan'da ülkesi Norveç'ten Trabzon'a dönerek karantinaya giren Sörloth'un, yarın karantina süresinin dolmasıyla birlikte takımın yapacağı antrenmanlarda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor, yarın da gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Trabzonspor dayanıklılık testinden geçti

Kaynak: İHA

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