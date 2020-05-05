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Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti
05.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testlerinden geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testlerinden geçti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen futbolcular, dörderli oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci süren Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadı.

Bordo mavili ekip, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

- Trabzon

Kaynak: DHA

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