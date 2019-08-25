Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı

25.08.2019 16:10

Trabzonspor, bonservissiz olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Sertaç Güven de katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Daniel Sturridge Trabzonspor camiasına, takımımıza ve ülke futboluna hayırlı olsun. Takımımızda oynayan her oyuncu sadece bizim takımımıza değil, ülke futboluna da hizmet ediyor. Trabzonspor Kulübü olarak bizim bakış açımız bu. Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece performans olarak takıma katkıda bulunmaları değil, bütün transferlerde söylediğim gibi altyapıdan gelen genç oyuncularımızın yetişmelerinde de önemli birer figür olduklarına inanıyoruz. Daniel de herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, herkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bunu gerçekleştireceğine inandığımız bir oyuncu. Bu çok kolay bir transfer değildi. Bu transferde emek sarf eden değerli yöneticimiz Sertaç Güven'e ve yine bu transferin gerçekleşmesinde emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun" dedi. Başkan Yardımcısı Sertaç Güven ise, "Başta Başkanımızın desteğiyle, yönetimimizin katkısıyla çok önemli bir transfer gerçekleştirmiş olduk. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

STURRİDGE: "YENİ MEYDAN OKUMA İÇİN GERÇEKTEN HEYECANLIYIM" Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge ise yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum. Trabzonsporla ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Tabi ki başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün de zaten ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten hepimizin ortak hedefi başarılı olabilmek. Ben de kendi adıma buna katkı sağlamaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Ben de bu mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ GOLCÜ 1000 FORMA ALDI İmza törenin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer ettiğimiz oyuncular ve kadromuzdaki oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Geniş bir coğrafyada tanınıyor. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?" diye sordu. Daniel Sturridge de, "Şimdilik 1000 forma alıyorum. Taraftarlarımızla birlikte büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik 1000 adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım" diye yanıt verdi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA