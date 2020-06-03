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Trabzonspor'dan yeni sezona, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesi önerisine destek

Trabzonspor Kulübünün, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi önerisini desteklediği bildirildi.

Trabzonspor'dan yeni sezona, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesi önerisine destek
03.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:21

Trabzonspor Kulübünün, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi önerisini desteklediği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi şeklindeki önerinin gündeme getirildiği belirtildi.

"2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu isminin verilmesi önerisini yürekten destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde Kovid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil, onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."

Kaynak: AA

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