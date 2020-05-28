Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı Trabzonspor Kulübü, bazı futbolcular ile bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, bazı futbolcular ile bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA