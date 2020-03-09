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Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Trabzonspor'dan Türkiye Futbol Federasyonuna kural hatası başvurusu

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

09.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:56
Trabzonspor'dan Türkiye Futbol Federasyonuna kural hatası başvurusu

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ya yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu sürenin oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği savunuldu.

Futbol Oyun Kuralları'nın 7. maddesi uyarınca ikinci devre sonuna eklenen kayıp zaman içerisinde sırasıyla, gol sonrasında gerçekleşen kutlamalar, VAR kontrol ve incelemelerine bağlı gecikmeler, sakatlanan oyuncuların değerlendirilmesi ve/veya oyun alanından çıkartılmaları, disiplin cezaları sebepleriyle kaybolan sürenin, hakem tarafından ait olduğu devreye eklenmesi gerekirken, futbol oyun kurallarına aykırı olarak eklenmediği iddia edildi.

İlgili maddede ilave sürenin, hakem tarafından arttırılabileceği fakat azaltılamayacağı kaydedilen başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Süre, hakemin kanaatiyle değil, saatiyle ölçtüğü bir birimdir. Bu sebeple ölçümünde bu denli hata yapılması hakem hatası olarak değerlendirilemez, bu bir kural hatasıdır. Müsabaka süresinin eksik oynanması, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eder. Aksi halde futbol oyun kurallarında, futbol müsabakalarının 45 dakikalık 2 eşit devreden oluşacağı yerine, müsabakaların süresinin ve hatta devre arasının hakem tarafından belirleneceği yazılabilirdi. Müsabakaların ilk veya son saniyelerinde gol kaydedilmesi ve müsabaka sonucunun değişmesi mümkündür. Bu sebeple ikinci devre sonunda oynanması gerekirken, kural hatası sebebiyle oynanmayan 3 dakikalık süre, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eder mahiyettedir. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle 7 Mart 2020 tarihinde Gaziantep FK-Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesini talep ederiz."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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