Trabzonspor'dan Trondsen açıklaması

Trabzonspor, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen'in sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında kanama oluştuğunu açıkladı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan maçta sakatlanan bordo-mavili takımın Norveçli oyuncusu Anders Trondsen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen'in tedavisine başlanmıştır" dedi. - TRABZON

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