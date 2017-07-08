Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, beIN Sports'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.



"Transferler devam edecek"



"Kucka, Trabzon'un bu sezon yaptığı üçüncü transfer. Önemli bir transfer. Önemli transferler olabilir ancak önemli olan Trabzon futbol takımına katkı verebilmesi. O zaman daha önemli bir transfer olduğunu görmüş olacağız. Bero ve Durica ile de adaptasyon sürecini de erken aşacaktır. Camianın bir beklentisi oluştu. Beklentileri bir miktar da aşağı düşürmemiz lazım. Futbol bu hiçbir şeyin de garantisi yok. Diğer takımlar da iyi kadro kuruyorlar. 11 Temmuz'da olacak fikstürden sonra inşallah iyi olacak. Başkan da açıklamıştı. 4 ya da 5 transfer olacak. Yani 1 ya da 2 tane daha olacaktır. İnşallah iyi sonuç alırız."