Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi. Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Açıklanan gerekçelerle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 7'nci maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz."

Kaynak: DHA