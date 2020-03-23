Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:00
Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı teknik adam için paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
(İHA)
Kaynak: İHA