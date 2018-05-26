Trabzonspor'dan Teknik Direktör Açıklaması: Basında Çıkan İsimler Gerçeği Yansıtmıyor

Trabzonspor, teknik direktör konusunda yazılan haberlerle ilgili, "Basında yer alan haberlerin konunun gerçeğini yansıtmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." açıklamasını yaptı.

Trabzonspor, teknik direktör konusunda basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

BASINDA ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli basın kuruluşlarında yer alan teknik direktörlük görevlendirmesine dair haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kulübümüz borsaya açık bir şirkettir ve herhangi bir anlaşma durumunda bunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecektir. Bu bağlamda teknik direktörlük konusunda basında yer alan haberlerin konunun gerçeğini yansıtmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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