Trabzonspor'dan 52 milyon 500 bin liralık dev anlaşma!

04.10.2019 17:19

Trabzonspor, Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalandı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000 TL+ KDV nakden ödeyecektir."

Kaynak: İHA