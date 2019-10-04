Trabzonspor'dan 52 milyon 500 bin liralık dev anlaşma!

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına 52 milyon 500 bin TL'lik reklam anlaşması yapıldığını duyurdu.

04.10.2019 17:19
Trabzonspor'dan 52 milyon 500 bin liralık dev anlaşma!

Trabzonspor, Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalandı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000 TL+ KDV nakden ödeyecektir."

Kaynak: İHA
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