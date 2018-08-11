Trabzonspor, Şehit Eren Bülbül'ü Unutmadı
Trabzonspor, 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terörö örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Trabzonspor Kulübü, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"RAHMETLE ANIYORUZ"
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Eren Bülbül'ü şahadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak." ifadelerine yer verildi.
Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü.
YORUMLAR (2)
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Eren senin kadar güzel varmı senin kadar şerefli trabzon kurbanolsun sana bal damlamCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırKANGAL LI: Allah mekanını cennet eylesin.Yayından Kaldır