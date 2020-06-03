Trabzonspor'dan 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' desteği
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Trabzonspor'dan 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' desteği

Trabzonspor, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi desteklediğini bildirdi.

Trabzonspor'dan 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' desteği
03.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:00

Trabzonspor, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi desteklediğini bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Taşçıoğlu'na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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