Trabzonspor'dan Pabon Atağı!

Forvet bölgesine takviye arayışında olan bordo-mavililerin Meksika'nın Monterrey takımında forma giyen Dorlan Pabon'u gündemine aldığı ifade edildi.



29 yaşındaki Kolombiyalı golcünün menajeri Orlanda Castro, oyuncusuyla Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiğini ve transferin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcandığını aktardı.



Çin kulüpleri ve Boca Juniors'la da adı geçen Kolombiyalı oyuncuyla anlaşma zemini arandığı kaydedildi.



2019'a kadar sözleşmesi bulunan Pabon, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor.



(Fotomaç)