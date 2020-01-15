Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür

15.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:48

Trabzonspor, yollarını ayırdığı Ogenyi Onazi'ye teşekkür etti.



Trabzonspor, 3 Ağustos 2016'da İtalya'nın Lazio kulübünden transfer ettiği Ogenyi Onazi ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı oyuncuyla karşılıklı fesih sözleşmesine imza atarken, bordo-mavili kulüp yabancı oyuncu sayısını da 13'e indirerek olası bir yabancı transferinin de önünü açtı.



Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı oyuncuya ise ayrılık sonrası teşekkür mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, Trabzon şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi" denildi.



Uzun süreli sakatlık dönemi



Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra sahalara dönmüştü. Bordo-mavili takımda 87 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol atarken 4 de aist yaptı.



Takımda iki Nijeryalı kaldı



Onazi ile yollarını ayrılmasının ardından bordo-mavili takımda üç olan Nijeryalı oyuncu sayısı ikiye düştü. Obi Mikel ve Nwakaeme bordo-mavili takımın kadrosunda tuttuğu iki Nijeryalı oyuncu oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA