Trabzonspor'dan Ömer Karahasanoğlu'na teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor'dan Ömer Karahasanoğlu'na teşekkür

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor'un masraflarını iş adamı Ömer Karahasanoğlu karşıladı.

Trabzonspor'dan Ömer Karahasanoğlu'na teşekkür
12.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:28

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor'un masraflarını iş adamı Ömer Karahasanoğlu karşıladı.

Bordo-mavili ekip, bu jestinden dolayı Karahasanoğlu'na resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayınlayarak, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında oynayacağımız Göztepe maçında kafilemizin deplasman masraflarını karşılayan iş adamı Ömer Karahasanoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Mariah Carey Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Kayserispor
Şu an buradasınız: Trabzonspor'dan Ömer Karahasanoğlu'na teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 22:40:04. #1.14#
title