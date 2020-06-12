Trabzonspor'dan Ömer Karahasanoğlu'na teşekkür Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor'un masraflarını iş adamı Ömer Karahasanoğlu karşıladı.

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor'un masraflarını iş adamı Ömer Karahasanoğlu karşıladı.

Bordo-mavili ekip, bu jestinden dolayı Karahasanoğlu'na resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayınlayarak, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında oynayacağımız Göztepe maçında kafilemizin deplasman masraflarını karşılayan iş adamı Ömer Karahasanoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA