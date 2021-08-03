Trabzonspor'dan Molde maçı öncesi taraftarlarına stat kapasitesiyle ilgili duyuru
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Trabzonspor'dan Molde maçı öncesi taraftarlarına stat kapasitesiyle ilgili duyuru

Trabzonspor'dan Molde maçı öncesi taraftarlarına stat kapasitesiyle ilgili duyuru
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Molde takımıyla yapılacak ilk maç öncesi taraftarlarını stat kapasitesiyle ilgili bilgilendirdi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Molde takımıyla yapılacak ilk maç öncesi taraftarlarını stat kapasitesiyle ilgili bilgilendirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabakaya, tribün kapasitesinin yarısı kadar taraftar alınacağı belirtildi.

Maçın kapı açılış saatinin 18.30 olarak belirlendiği, stada giriş yapacak taraftarın tüm dünyada devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak temel tedbirlere uyması gerektiği vurgulandı.

Taraftarların maske takmasının zorunlu olduğu ve oturulan koltuklar arasında birer boşluk bırakılması gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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