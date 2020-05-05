Trabzonspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı
05.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:32
Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü camiası! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA