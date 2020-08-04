Trabzonspor'dan Malatya'ya "geçmiş olsun" mesajı Trabzonspor Kulübü, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreminin ardından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreminin ardından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA