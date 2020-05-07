Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır.

Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir."

Kaynak: DHA