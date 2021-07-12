Trabzonspor'dan kıran kırana antrenman
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Trabzonspor'dan kıran kırana antrenman

Trabzonspor'dan kıran kırana antrenman
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'de yeni sezona İstanbul'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını tamamladı.

Süper Lig'de yeni sezona İstanbul'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını tamamladı.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. İZİNLİLER DIŞINDA TAM KADRO Bordo mavili ekipte, idmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Yusuf Sarı ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. KIRAN KIRANA ANTRENMANKaradeniz ekibinde antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynandı. Sert geçen antrenmanda Koita ve Peres ufak sakatlıklar yaşarken iki oyuncu da antrenmana devam etti. Son olarak Hüseyin Türkmen ile Djaniny'nin iki mücadelede yerde kalmasıyla teknik direktör Abdullah Avcı antrenmanı tamamladı. AVCI'DAN FANTASTİK GOL YORUMUYarı sahada oynanan çift kale Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası içinde yarım vole ile attığı golde teknik direktör Abdullah Avcı, "İşte bu fantastik" şeklinde yorum yaptı. AVCI'DAN YARDIMLAŞIN UYARISI 

Yarı sahada oynan çift kale maçta oyunu ara ara durduran Avcı, oyuncularına yardımlaşma ve oyunu açma yönünde uyarılarda bulundu. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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Trabzonspor'dan kıran kırana antrenman - Haberler Spor
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