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Trabzonspor'dan kınama ve suç duyurusu

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e Fenerbahçe maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

03.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:11
Trabzonspor'dan kınama ve suç duyurusu

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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