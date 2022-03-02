Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı Açıklaması

AA, Selçuk Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri de yer aldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Twitter, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title