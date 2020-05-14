Trabzonspor'dan, Kasımpaşa Kulübüne "geçmiş olsun" mesajı Trabzonspor Kulübü, iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda iki futbolcunuzda pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA