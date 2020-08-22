Trabzonspor'dan KAP'a Flavio açıklaması Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio Medeiros da Silva'nın transferi için kulübü Bahia ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio Medeiros da Silva'nın transferi için kulübü Bahia ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Kaynak: DHA