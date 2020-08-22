Trabzonspor'dan KAP'a Flavio açıklaması
Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio Medeiros da Silva'nın transferi için kulübü Bahia ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
22.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:12
Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio Medeiros da Silva'nın transferi için kulübü Bahia ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
Kaynak: DHA