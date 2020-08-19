Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya teşekkür Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Jose Ernesto Sosa için teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Jose Ernesto Sosa için teşekkür mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA