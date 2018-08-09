Trabzonspor'dan İstifa Eden Ersun Yanal, Aldığı Tazminatları Eşiyle Göbek Atarak Yedi

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal ve eşi İren Ağan arkadaş grubuyla tatile çıktı. Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key adlı teknesiyle Ege turuna çıktı.

EŞİYLE TEKNEDE DANS ETTİ

Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı.Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi. Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti.

HALATLARA TAKILAN BİR BOTA DA YARDIM ETTİ

Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti. Botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözdü. 31 yaşındaki İren Ağan Yanal ise fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı.