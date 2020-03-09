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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçı için 'kural hatası' başvurusu - (YENİDEN)

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

09.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçı için 'kural hatası' başvurusu - (YENİDEN)

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi. Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil kulübün 07.03.2020 tarihinde Gaziantep'te oynadığı Süper Lig müsabakasının 2. devresinin sonuna, müsabaka hakemi tarafından 5 dakikalık kayıp süre eklenmiştir. Ancak müsabaka bu kayıp süre oynanmadan hakem tarafından Futbol Oyun Kurallarına aykırı olarak sona erdirilmiştir. Futbol Oyun Kurallarının 7. Maddesi Maçın Süresi başlığını taşımaktadır. Açıklanan gerekçeyle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın yukarıdaki maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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