Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
07.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:50
Trabzonspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Fenerbahçe ailesi, bir çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA