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Malcolm Thomas, Trabzonspor, basketbol, Spor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulubü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

21.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:30
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye

Trabzonspor Kulubü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "Sevgili Fenerbahçe Ailesi" başlığı ile yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA

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