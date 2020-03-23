Trabzonspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA