Trabzonspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:36
Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA